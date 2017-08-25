Bakan Kurtulmuş'tan turizm sektörüne uyarı: Kimse fahiş fiyat uygulamasın

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: (10 günlük bayram tatili) \"Şu anda dün akşam itibariyle bize gelen bilgiler Türkiye\'deki turistik oteller yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşmıştır\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 10 günlük bayram tatilini özellikle yerli turistler açısından fırsata çevirmek isteyen tur operatörleri ve otelcileri uyararak, \"Bunu vesile bilerek kimse özellikle yerli turiste fahiş fiyat uygulamasın. Yabancı turistlere yapılan hizmetleri yerli turiste de yapsınlar. Kısa günü kara çevirmesinler\" dedi.

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Ayasofya\'da incelemelerde bulunan Numan Kurtulmüş, bu sırada yöneltilen soruları da yanıtladı. Bir gazetecinin, 10 günlük bayram tatili nedeniyle tur operatörlerinin fahiş fiyatlar uyguladığı yönünde bir sorusu üzerine Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin Türkiye için bir fırsat olduğunu ve bunu kimsenin yanlış bir şekilde değerlendirmemesi gerektiğini belirtti.

\"KISA GÜNÜ KARA ÇEVİRMESİNLER\"

Bakan Kurtulmuş, \"Şu anda dün akşam itibariyle bize gelen bilgiler Türkiye\'deki turistik oteller yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşmıştır. Bu güzel birşeydir. Ancak özellikle tur operatörleri, otelciler, turizm sekötründeki bütün arkadaşlarımızı uyarıyorum, bunu vesile bilerek kimse özellikle yerli turiste fahiş fiyat uygulamasın. Yabancı turistlere yapılan hizmetleri yerli turiste de yapsınlar. Kısa günü kara çevirmesinler. Bu uyarıyı dostça yapmayı bir vazife telakki ediyorum. Bu hizmetleri alan yerli turistlerimiz de en az yabancı turistlerimiz kadar en üst düzeyde hizmet alırlar ve memnun kalırlar\" dedilr.

SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Bakan Kurtulmuş bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunarak, trafik kurallarına uymalarını istedi. Kurtulmuş, \"Bu tür bayram tatillerinde çok sayıda trafik kazası oluyor. Bu kazalar son yıllarda azalmış olmakla birlikte tatillerde yüreğimizi dağlıyor. Bütün trafik polislerimiz, emniyet güçlerimiz yol emniyetinin temin edilmesi bakımından en üst düzeyde alarma geçirilmiştir. Bütün sürücülere de \'aman dikkat\' diyoruz\" ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş, ziyaret sırasında kendisine ilgi gösteren turistlerle fotoğraf çektirdi.

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