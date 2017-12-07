Bakan Kurtulmuş'tan, Turizm Fuarı'nda Kudüs tepkisi (4)

BELEDİYE BAŞKANLARI FUARI DEĞERLENDİRDİ

Fuar İzmir\'de, 11\'inci Travel Turkey Turizm Fuar\'ına katılan belediye başkanları, hem fuarı, hem de 2018 beklentilerini açıkladı. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, \"Çeşme olarak ilimizin en güzele fuarında olmaktan mutluyuz. Güzel stant hazırladık. Çeşme\'nin her özelliğini getirdik, taşını, turşusunu getirerek stant hazırladık. Herkes bölgesine çok daha fazla turist gelmesi için burada. Biz de bunun için buradayız. Çeşme olarak memnunuz. Bundan sonra 2018 daha iyi olacağına inanıyorum. 2017 için de aynısını söyledim, rakamlar bizi teyit etti. Türk turizminde uzun yıllar bir sıkıntı var. Maalesef kimse el atmıyor. Turizm milyonlarca insanı etkiliyor. Domates üreteni de, süt sağan vatandaşı da etkiliyor. İstihdamı da etkiliyor. İnşallah bu konuya bakacaklardır. 2018 daha iyi olacaktır\" dedi.

\'BİZ TURİST KENTİYİZ\'

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da, \"Atmosfer mutluluk verici. Geçen yıla göre dana enerjik. Mutluyuz Bodrum olarak\" diye konuştu. 2017 yılını değerlendiren Mehmet Kocadon, \"2017 gerçekten sıkıntılı geçti. Bodrum farklı bir tanıtıma gittik. 30 ile gittik, 30 yurt dışı fuarına gittik. Mücadeleyi bırakmadık. 2017 Türkiye\'de turizm yapan tek yer bodrum oldu. Rakamsal olarak düşüş yaşadık. Ancak Türkiye\'de geçek turizmi yapan tek yer Bodrum. Otelcilikle turizm karıştırılıyor. Yurt dışında gelen insanlarımız şehirle yaşıyor. Bu sene Ortadoğu ülkelerinden Bodrum\'a dönüşü başladı. Air Arabiya haftada üç kez uçuyor. Bizim için prestij. Almanya, İngiliz pazarında artış var. İngiltere 100 bin koltuk artışı var. Alman tur operatörleri otel kiralayıp yatak sayılarını arttırması bizleri mutlu ediyor. Almanya\'da tanıtımla atak yapmayı bekliyoruz\" dedi.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)