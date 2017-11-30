Bakan Kurtulmuş: Yıl sonunda 31.4 milyon turist ağırlamış olacağız (3)

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BAKAN KURTULMUŞ, ASPENDOS VE SİDE'Yİ GEZDİ Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya'nın tarihi ören yerleri Aspendos Tiyatrosu ve Side Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

30 Kasım 2017 20:28

BAKAN KURTULMUŞ, ASPENDOS VE SİDE\'Yİ GEZDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya\'nın tarihi ören yerleri Aspendos Tiyatrosu ve Side Antik Kenti\'nde incelemelerde bulundu.
Önce Aspendos Antik Tiyatrosu\'nu gezen Bakan Kurtulmuş, kazı ekibinden ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'ndan bilgi aldı. Kurtulmuş, ardından Manavgat ilçesine bağlı Side Antik Kenti\'ne geçti. Manavgat Belediyesi zabıtalarının kullandığı \'buggy\' aracının sürücü koltuğuna geçen Kurtulmuş, yanındakilerle beraber antik kente geldi. Apollon Tapınağı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Kurtulmuş, Manavgat Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen\'den de ilçe ve antik kent hakkında bilgi aldı.
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