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Bakan kontenjanı Anayasa'ya aykırı

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Fuat Ayan isimli öğretmenin Balıkesir Merkez 100. Yıl Teknik Lisesi öğretmenliğine Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıktan atamasına ilişkin işlemin iptaline karar verdi

31 Ocak 2014 17:00

Arzu Yıldız\Ankara

Danıştay’ın verdiği SBS kararının yankıları sürerken Milli Eğitim Bakanlığına bir kötü haber de İdare Mahkemesinden geldi. Ankara 3.İdare Mahkemesi “Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıktan atama işlemini yasa ve Anayasa’ya aykırı” bularak iptal etti.

Ankara 3.İdare Mahkemesi, Fuat Ayan isimli öğretmenin Balıkesir Merkez 100. Yıl Teknik Lisesi öğretmenliğine Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıktan atamasına ilişkin işlemin iptaline karar verdi. Öğretmen olarak atanabilmek için KPSS sınavına girme şartının olduğunu vurgulayan mahkeme, buna rağmen bu sınava girmeden bakanlıkça res’en atama yapılamayacağını belirtti. İdarenin öğretmenler arasında ayrım gözetemeyeceğini ifade edildiği kararda, MEB’nın açıktan atama kararının Anayasa, Yasa, Yönetmeliklere aykırı olduğu ifade edildi.

 

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