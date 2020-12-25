Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi, polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgının İstanbul'daki seyrine ilişkin yaptığı açıklamada vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğini açıklarken, "Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının İstanbul'daki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu. İstanbul İl sağlık yöneticileri ve başhekimlerle haftalık değerlendirme yapan Koca, "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı" ifadesini kullandı.

Bakan Koca şöyle devam etti: