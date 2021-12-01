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Bakan Koca: Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 63 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti

01 Aralık 2021 00:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralandığını 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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