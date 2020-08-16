Bakan Koca: 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın' diyen var; bugün yarın tedavi altına özlü sözlerini gözden geçirecekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat çekti. Koca, ''Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın' diyen var, kendileri bugün yarın tedavi aldında özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaksın" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından sık sık Koronavirüs'e karşı alınması gereken tedbirler konusunda uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Koca, maske kullanımına dikkat çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısının, ''Asansöre bindim. Hemen peşimden 4 kişilik bi aile girdi asansöre, maskeleri yoktu. “Yanlış anlamazsanız siz sonraki asansöre binebilir misiniz? Maskeniz yok” dedim. Herif “yok ben inmem, istiyorsan sen çık, kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın” ifadelerini alıntılayan Bakan Koca, şunları söyledi:

''Maskesini takmadığı için uyarıldığında, “Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.” diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken, ne gerek var!''