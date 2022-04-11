Bakan Koca: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sağlık Bakanı <strong>Fahrettin Koca,</strong> Twitter hesabından Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin paylaşım yaptı.</p>\n<p>Koca, yaptığı paylaşımda "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5 bin 609" ifadelerini kullandı. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/04/1649625589071-screenshot-1.png" alt width="600" height="172" /></p>\n<p> </p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/turkiye-de-koronavirus-32-kisi-daha-hayatini-kaybetti-5-bin-609-yeni-vaka-sayisi-tespit-edildi,1026879" target="_blank" rel="noopener"> Türkiye'de Koronavirüs | 32 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 609 yeni vaka sayısı tespit edildi</a></strong></p>\n</body>\n</html>