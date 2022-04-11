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Koronavirüs

Bakan Koca: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Türkiye'de bugün 5 bin 609 yeni vaka sayısı tespit edildi

11 Nisan 2022 00:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Koca, yaptığı paylaşımda "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5 bin 609" ifadelerini kullandı. 

 

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