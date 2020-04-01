Bakan Koca, "En çok Koronavirüs vakası İstanbul'da" dedi; İmamoğlu 'sokağa çıkma kısıtlaması' çağrısı yaptı

Sağlık Bakanı Koca’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının güncel verilerini paylaştığı basın toplantısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca’nın iller bazında açıkladığı verilerde Türkiye’deki vakalardan yarasından fazlasının İstanbul’da görüldüğünü hatırlatan Ekrem İmamoğlu, “Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’deki 15 bin 679 vakadan 8 bin 852’si İstanbul’da. Koca, “Daha çok vaka görülen yer İstanbul. İstanbul’daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60’lara yakın” demişti. Bugüne kadar meydana gelen 277 ölümden de 117’si İstanbul’da yaşandı.

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