Bakan Koca, yarın aşılanmaya başlayacak meslek gruplarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ulaşım faaliyetlerinde çalışanların, kargo çalışanlarının ve kuryelerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

Türkiye'de Koronavirüs'e karşı aşılama devam ederken Bakan Koca, aşı programına dahil edilen yeni meslek gruplarını duyurdu.

Koca, Twitter'dan "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" açıklamasını yaptı.

Koca, daha sonra yaptığı açıklamada da, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık" dedi.

Koca dün de aşı programına yaş sınırlaması olmaksızın bütün avukatların, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edildiğini duyurmuştu.