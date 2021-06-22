Bakan Koca duyurdu: Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi

Türkiye'de Koronavirüs'e karşı aşılama çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanı Koca, 25 yaş ve üzerinin aşı programına dahil edildiğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Koca, "AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi.
Koca, ilk randevuların yarından itibaren alınabileceğini söyledi.
Türkiye'de toplam yapılan aşı doz sayısı 43 milyonu geçti.