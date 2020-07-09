Bakan Koca: Çok yakında, Avrupa ve bölgedeki krizlere cevap verebilmek için DSÖ İstanbul ofisini açıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bir araya geldi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Koca "DSÖ teknik kapasitesi temelinde şekillenen birçok uluslararası ortak çalışmayı önümüzdeki dönemde uygulamaya koyma kararlılığı içerisindeyiz. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri olarak İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz” dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya geldi. İkili, Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.

“Türkiye’nin Covid-19’la mücadeledeki başarılarını anlatan ortak bir yayını da kaleme aldık”

Bundan sonraki normalleşme süreci ve sonrasında yapılacak planlamalarda yine DSÖ ile yakın işbirliği içinde olacaklarını söyleyen Koca, “Covid-19 sürecindeki her bir bilgi ve tecrübenin insanlığın ortak değeri olarak belgelendirilmesi gerektiği inancını taşımaktayız. İşte bu anlayışın tezahürü olarak Şahsımın ve Sayın Bölge Direktörü’nün editörlüğünde Türkiye’nin Covid-19’la mücadeledeki başarılarını anlatan ortak bir yayını da kaleme aldık” şeklinde konuştu.

“Ofisin en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planlıyoruz”

DSÖ ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda Kluge ile tam bir mutabakat içerisinde olduklarını vurgulayan Koca, “Türkiye’nin sağlık alanında son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde ettiği başarılar ve DSÖ teknik kapasitesi temelinde şekillenen birçok uluslararası ortak çalışmayı önümüzdeki dönemde uygulamaya koyma kararlılığı içerisindeyiz. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri olarak İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisini hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz. Ofis’in kurulmasına ilişkin nihai anlaşma biraz sonra sizlerin huzurunda imzalanacak olup Ofis’in en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planlıyoruz” ifadelerini kaydetti.

“Ofis, yapacağı çalışmalarla Covid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir”

Bakan Koca, Ofisin DSÖ Avrupa Bölgesi’nde Covid-19 başta olmak üzere sağlık acil durumları konusunda faaliyet göstereceğinin altını çizerek, “Alanında tek olması nedeniyle DSÖ açısından özel bir konuma sahip olan Ofis, yapacağı çalışmalarla Covid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir. Tüm dünyanın Covid-19 pandemisi ile mücadele etmeye çalıştığı bu dönemde insani krizlere müdahale, acil durumları önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek olan bu Ofis’in İstanbul’da açılması ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir” dedi.



DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye ve Avrupa genelinde pandemi ile mücadelenin ön saflarında çalışan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerini iletti.

“Mülteciler ve göçmenler dahil olmak üzere herkese Covid-19 testi, tedavisi ve bakımı sağlayarak insani bir yaklaşım benimsediniz”

Türkiye halkının, pandeminin en kötü saflarıyla karşı karşıyayken tüm dünyaya en iyi ve en gerçek karakterini gösterdiğini belirten Kluge, “Bu yılın Mart ve Nisan aylarında pandeminin asıl yüküyle karşı karşıya kalan diğer ülkeler gibi Türkiye de günlük 4 bin 500 vaka ve 100 ölümle birlikte Nisan ayında vakaların ve ölümlerin zirve noktasını gördü. 80 milyondan fazla nüfusunun yanı sıra Türkiye, dünya genelinde en büyük mülteci sayısı olan 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ve 500 binden fazla göçmene ev sahipliği yapıyor. Mülteciler ve göçmenler dahil olmak üzere herkese Covid-19 testi, tedavisi ve bakımı sağlayarak insani bir yaklaşım benimsediniz. Dahası, 138’dan fazla ülke ve 5 uluslararası örgüte koruyucu ekipman ve başka materyal desteği sağlayarak ülke çapında küresel dayanışma gösterdiniz” dedi.



Türkiye’deki insani ve sağlık acil durumları için hazırlılık konusunda uzmanlaşmış bir DSÖ ofisinin açılmasına olanak sağlayan mali bir anlaşmaya imza atacaklarını vurgulayan Kluge, bunun şu aşamada başka kanıt gerekmese de Türkiye’nin en zor koşullarda bile sağlığı korumaya olan derin bağlılığının bir kanıtı olduğunu aktardı.