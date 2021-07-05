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Bakan Koca'dan otogarda görevli sağlık personeli hakkında açıklama: Soruşturulmasını gerektiren bir durum yok

05 Temmuz 2021 22:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok" dedi.

Kütahya otobüs terminalinde bağırarak müşteri toplayan firma görevlileri gibi mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli de standın başında "Sinovac ve Biontech" diye bağırmıştı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca, İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

"Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok"

Kütahyasağlık personeliotogar
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