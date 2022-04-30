Bakan Koca'dan Koronavirüs verileri açıklaması: 14 Nisan’dan beri yaşanan senkronizasyon hatası fark edilmiştir; problem çözülmüştür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayısının eksi olması durumuyla ilgili açıklama yaptı. Senkronizasyon hatası olduğunu belirten Bakan Koca, sorunun çözüldüğünü belirterek aktif vaka sayısının 17.259 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan verilerdeki dikkat çeken düşüşe ilişkin şu mesajı paylaştı:

“Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan’dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259 dur."

Bakan koca, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Aktif vaka sayısı düşüyor"

"İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz.

Durumu daha “ağır” ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz."

CHP tepki göstermişti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hesaplanan – 4.476 aktif vaka sayısının epidemiyoloji bilimine aykırı olduğu vurgusu yapılan CHP Covid-19 Danışma Kurulu açıklamasında, “Pandeminin başından beri verilerin şeffaf bir şekilde açıklanmadığını defalarca söyledik, kanıtları ile ortaya koyduk. 29 Nisan’da ortaya çıkan negatif aktif vaka durumu İktidarın, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun bilimsellikten uzak tutumunun yeni bir kanıtıdır” denilmişti.

"Sağlık Bakanlığı’na göre Covid-19 vakası olmayan ama iyileşen var!"

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, “29 Nisan’da Covid-19 nedeniyle toplam iyileşen ve ölenlerin toplamı, toplam doğrulanmış vakalardan 4 bin 776 kişi daha fazla çıktı. Yani Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecince gerçek rakamları gizlediği, gerçek olmayan sayılar açıkladığı bu şekilde de kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı’na göre Covid-19 vakası olmayan ama iyileşen var! Bunun derhal açıklanmasını bekliyoruz!” açıklaması yapmıştı.