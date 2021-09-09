Bakan Koca'dan "Koronavirüs'te aşıya rağmen ölüm sayıları neden bu kadar fazla?” sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs’ten günlük ölüm oranının hâlâ çok yüksek olmasının nedeninin aşı yaptırılmaması olduğunu söyledi. Hatırlatma dozunun önemine değinen Bakan Koca, aşılı olanlarla olmayanların yoğun bakım ve vefat oranlarını yansıtan rakamları paylaştı, “İki doz aşı yaptırıp üzerinden 14 gün geçirmiş olanların sayısı 35 milyon. Yoğun bakım ve vefat oranları, iki doz aşısını olup üzerinden 14 gün geçirmiş olan bu grupta yüzde 10” dedi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Covid -19’u diğer griplerden farklı gördüğünü belirtti. Aşılarını yaptırmamış olan 9 hamile kadının korona yüzünden hayatını kaybetmesiyle ilgili “İşte görüyorsunuz. Daha önce hamile iken grip olup da hayatını kaybeden oluyor muydu” dedi.

“Bu kadar aşılama olmasına rağmen ölüm sayıları neden bu kadar fazla?” sorusuna Bakan Koca, aşılı olanlarla olmayanların yoğun bakım ve vefat oranlarını yansıtan rakamları paylaşarak şöyle cevapladı:

“İki doz aşı yaptırıp üzerinden 14 gün geçirmiş olanların sayısı 35 milyon.

Yoğun bakım ve vefat oranları, iki doz aşısını olup üzerinden 14 gün geçirmiş olan bu grupta yüzde 10. (14 gün kullanılan aşının koruyuculuk sağlaması için geçmesi gerektiği düşünülen süre) Ayrıca bu grup içinde olup da vefat edenler arasında 60 yaş üstü ve ek hastalığı olanların sayısı çoğunlukta.

Aşılamada bu aşamaları geçirmemiş olanların sayısı ise 27 milyon. (Birinci doz aşıyı yaptırmamış olanlar, birinci dozu yaptırdığı halde ikinci doz aşıyı yaptırmamış olanlar, ikinci doz aşıyı da yaptırdığı halde, 14 günü geride bırakmamış olanlar bu gruba giriyor. M.A)

Yoğun bakım ve vefat sayılarında bu grubun oranı ise yüzde 90.”

Hatırlatma dozu olarak nitelendirilen üçüncü doz aşıların önemine değinen Bakan Koca,

“Şimdiye kadar toplam 15 milyon kişi Sinovac aşısı yaptırdı. 6 milyon kişi iki doz aşı yaptırdı. 9 milyon kişi ise, üçüncü dozu da yaptırdı.

Ancak ikinci dozda kalanların hastane yükü, üçüncü dozu da yaptıranlara oranla 5 kat daha fazla.”

Bakan Koca, “Sinovac yanlış tercih miydi?” sorusunu “Sinovac etkisiz olsaydı, 1 milyon 510 bin sağlık personeli ve çalışanları içinde yoğun bakım ve vefat sayıları bu kadar azalır mıydı” diye yanıtladı.

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin fazla dolu olmadığını söyleyen Bakan Koca, “Önceki dönemin yaklaşık olarak yarısı kadar” dedi.

“Maskeyi ne zaman çıkartırız?” sorusuna Bakan Koca “Toplumsal bağışıklık oluşunca” yanıtını verdi.