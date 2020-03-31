Bakan Koca'dan Koronavirüs kampanyasına destek çağrısı: Hepimiz eşit şartlarda değiliz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Koronavirüs'le mücadele kapsamında başlattığı bağış kampanyasına kişisel sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını duyurmuş ayrıca, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" demişti.

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Sağlık Bakanı Koca kişisel sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Koronavirüs'e karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin" çağrısında bulundu.