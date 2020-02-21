Bakan Koca'dan Koronavirüs açıklaması: İran, vakaların sınırımıza yakın bölgede olmadığını ifade etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da görülen Koronavirüs vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sınırımıza yakın bölgede hastalığın görülmediğini Tahran ve bir iki eyalette daha benzer vakanın olduğunu ama bu vakaların da Kumkenti temaslı olduğunu özellikle ifade ettiler” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Koronavirüs gündemine ilişkin konuşan Bakan Koca, İran ile ilgili olarak özellikle bu dönemde tedbirleri arttırdıklarına işaret etti.

"Koronavirüs Bilim Kurulumuz dün ve bugün İran gündemi ile iki toplantı yaptı. Durumu çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca İran makamları ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla görüşmeleri gerçekleştirdik. Biraz önce bizzat İran Sağlık Bakanı ile telefonda 1 saat görüştüm. Türkiye cumhuriyetinin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu özellikle kendilerine ifade ettim. Sayın Bakan İran’da bugüne kadar 18 vakada pozitif Koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkiye olarak hem malzeme yardımı maske tıbbi malzeme ve elbise dahil olmak üzere özellikle yeni geliştirdiğimiz tanı kiti dahil olmak üzere yardım etmeye hazır olduğumuzu ve Bilim Kurulumuzun 26 kişiden oluşan ve bu süreci neredeyse her gün bir araya gelerek sağlıklı götürmeye çalışan bir bilim kurulumuzun varlığını bu çerçevede bilim heyetinin de istenirse destek vermeye hazır olduğunu ifade ettim. Hastalığın özellikle Kumkenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler özellikle sınırımıza yakın bölgede hastalığın görülmediğini Tahran ve bir iki eyalette daha benzer vakanın olduğunu ama bu vakaların da Kumkenti temaslı olduğunu özellikle ifade ettiler. Burada görülen vakaların da kaynak olarak yine Çin olduğunu ifade ettiler.”