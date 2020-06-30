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Bakan Koca'dan asker uğurlama görüntülerine tepki: Hangi arkadaş ister?

30 Haziran 2020 15:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde haberlere konu olan asker uğurlama görüntülerine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Asker uğurlama eğlencelerinin giderek daha da arttığını belirten Bakan Koca, "Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" diye uyardı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan Asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

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