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Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın

07 Haziran 2020 19:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları maske ve eldiven konusunda bir kez daha uyarırken, "Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kullanılmış maske ve eldivenlerin virüs taşıyabileceği için riskli olabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kullanılmış Koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

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