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Koronavirüs

Bakan Koca: Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor

14 Ocak 2022 19:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor." dedi. 

Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle: 

"İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik.

Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."

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