Bakan Koca, arkadaşının cenazesine katıldı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren arkadaşı iş insanı Hasan Demir\'in (68) cenazesine katıldı.

Tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi\'nde, geçen cuma günü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, AK Parti Kulu İlçe eski Başkan Yardımcısı ve iş insanı Hasan Demir için Ömeranlı Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arkadaşı olan Demir\'in cenazesine katılmak üzere memleketi Konya\'ya geldi. Hasan Demir\'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından Demir\'in ailesine başsağlığı dileyen Bakan Koca, Ankara\'ya döndü.

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