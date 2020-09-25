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Koronavirüs

Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

"Tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik"

25 Eylül 2020 00:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle 11 kentin Sağlık Müdürü ile toplantı yaptı.

Kentlerdeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının durumunu değerlendirdiklerini belirten Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"11 kentimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik."

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