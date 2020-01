-Bakan Kılıç'tan Mezopotamya Ligi değerlendirmesi ANTALYA (A.A) - 18.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, sporun kardeşlik ruhunun üzerine gölge düşürecek beyanları kaygıyla izlediğini ve bu yaklaşımları onaylamadığını belirterek, ''Spor barıştır, kardeşliktir, birliktir, beraberliktir, dayanışma ruhunu topluma egemen kılmaktır. Spor bölmek, bölünmek, bölücülük, ayrışmak, ayrımcılık değildir, ayrıştırmak hiç değildir'' dedi. Bakan Kılıç, Antalya'da yapımı planlanan stadyum için Dokuma Fabrikası, Pil Fabrikası arazisi ve eski Yüzüncü Yıl Spor Tesisleri alanında incelemelerde bulundu. Yüzüncü Yıl'da gazetecilerin doğu illerinde ''Mezopotamya Ligi'' kurulduğuna yönelik iddialarla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Kılıç, Türkiye liglerinin, Türkiye genelinde faaliyetlerine devam eden federasyonlar tarafından yürütülüp, yönetildiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu dışında bir lig oluşturmanın söz konusu bile olamayacağını vurgulayan Kılıç, sporun kardeşlik ruhunun üzerine gölge düşürecek beyanları ise kaygıyla izlediğini dile getirdi. Kılıç, şöyle konuştu: ''Spor barıştır, kardeşliktir, birliktir, beraberliktir, dayanışma ruhunu topluma egemen kılmaktır. Spor bölmek, bölünmek, bölücülük, ayrışmak, ayrımcılık değildir, ayrıştırmak hiç değildir. Türkiye'deki takımların tamamı Türkiye'nin tüm bölgelerinde deplasmanlı liglerde mücadelelerine devam etmektedir. Bundan sonra da devam edecektir. Türkiye genelinde faaliyetlerini yürüten kulüplerin tamamı aynı şekilde federasyonlar bünyesindeki varlıklarını ve spora katkılarını sürdürmeye devam edeceklerdir. Bizim de çabamız, katkımız bu yöndedir. BDP'li bazı milletvekillerinin bu yönde istismar arayışına girmiş olmalarını son derece riskli, sakıncalı, tehlikeli yaklaşımlar olarak değerlendiriyorum. Takımlar kendi aralarında özel maçlar yapmak isterlerse elbette ki buna kimsenin diyeceği bir şey yok. Fakat Türkiye liglerinde varlıklarını sürdürmekte olan takımlarla ilgili bu yönde ayrıştırıcı yaklaşımlar ortaya koymak son derece sakat, yanlış, arızalı bir zihniyetin ürünüdür. Türkiye spor hayatı, doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bu yanlış, spordan ve sportmenlik ruhundan uzak yaklaşımlara kesinlikle onay vermeyecektir.'' -Antalya'da yapımı planlanan spor yatırımları- Yüzüncü Yıl alanını gezen Bakan Kılıç, Antalya'da spor yatırımlarında verilmiş sözleri olduğunu hatırlattı. Hükümetten kaynaklanmayan değişik nedenlerle Antalya'da yapılması planlanan spor yatırımlarının geciktiğini vurgulayan Kılıç, bu gecikmeyi zamandan kazanarak, bir an önce gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Antalya'da stadyum için oluşturulan ortak akıl platformunun öne çıkardığı üç alanı gezdiğini ifade eden Kılıç, ''Bakanlık olarak bu üç arazi üzerinden gideceğiz. Çok uzun kafa karışıklığı yaşamadan, işi de çok zamana bırakmadan, tartışalım, konuşalım derken yılları yeniden kaybetmeye yüz tutmadan bir karar alacağız'' dedi. Bu kararın altında tüm Antalya'nın desteği olmasını istediğini dile getiren Bakan Kılıç, yapmak istediklerinin sadece bir stadyumdan ibaret olmadığına dikkati çekti. Bakan Kılıç, Antalya'da UEFA kriterlerine uygun bir stadyumun yanında, 10 bin ve 3 biner kişilik iki salon, olimpik yüzme havuzu, kapalı ve açık tenis kortlarıyla Wimbledon ile rekabet edebilecek bir tenis kompleksi kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti. Bakan Kılıç, şöyle konuştu: ''Seçimler öncesinde Sayın Başbakanımızın Antalya'ya vaat ettikleri ortadadır. Seçimler sonrasında bu vaatleri yerine getirmeye yönelik olarak Antalya'ya verdiğimiz destek de ortadadır. Bu sürece herkesin katkı vermesi lazım. Kimsenin engel çıkarmayı aklının ucundan bile geçirmemesi lazım. Nihayetinde yapılacak tesislerin arsasını, para verip satın alacak değiliz. Devletin elinde bulunan, mülkiyeti kamuya ait arsalardan birine karar vereceğiz ve o arsa üzerinde bu tesisleri gerçekleştirme yoluna gideceğiz. 2012'nin ilk yarısında bu tesislerle ilgili kazmayı vurmuş olmayı hedefliyoruz. Dokuma, Pil Fabrikası ve Yüzüncü Yıl'dan birine karar vereceğiz. Kararı neye göre vereceğiz? Devlete maliyeti en uygun arazi ve yapı modeli hangisi ise kararımızı elbette ki buna göre vereceğiz. Dışarıdan ne söylendiğine çok bakamayız, çünkü bu uğurda seneler kaybedildi. Antalya'nın yeni bir zaman kaybına tahammülü yok.'' -Yüzüncü Yıl avantajı- ''İçinize sinen bir yer var mı?'' sorusu üzerine Bakan Kılıç, üç yerin de kendisi için eşdeğer önemde olduğunu söyledi. Mülkiyet durumlarının, var olan itilafların belirleyici olabileceğine dikkati çeken Kılıç, Dokuma Fabrikası ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini, pil fabrikasının mülkiyetinin de Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğunu hatırlattı. Bakan Kılıç, ''Şu an mülkiyet problemi olmaksızın üzerinde en rahat hareket edilebilecek bölge Yüzüncü Yıl olarak görülüyor. Çünkü çok geniş bir arazi var ve bu arazinin her santimetrekaresinin tapusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait. Hal böyle olunca bunu önemli bir avantaj, imtiyaz olarak değerlendiriyoruz. Bu imtiyazdan hareketle eylem planımızı şekillendirip belirleyeceğiz'' dedi. -Ankaragücü'ne sponsorluk desteği- Ankaragücü'ne sponsorluk desteği vereceği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Bakan Kılıç, Ankaragücü'nün sezon başından bu yana mali sıkıntılarını çok temel ihtiyaçlarına yönelik olarak bile aşamamış olmasının kendilerini yeni bir adım atmaya mecbur bıraktığını kaydetti. Ankaragücü'nün Başkent takımı olduğunu ve vefalı taraftar grubuna sahip olduğunu belirten Kılıç, ''(Maça çıkarken yedek forma bulamıyoruz) serzenişlerine kayıtsız kalmamız, gözardı etmemiz söz konusu olamazdı. Bu konuda üzerimize düşenleri yapmaya hazırız'' diye konuştu. Bakan Kılıç, Dilek Sabancı Spor Salonu'nda antrenman yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularıyla da sohbet etti. Kılıç, engelli sporculara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını kaydetti. Futsal İl Birinciliği'ni kazanan Spor Lisesi oyuncularını da tebrik eden Bakan Kılıç, sporcularla fotoğraf çektirdi. Atatürk Stadyumu'nu da gezen Kılıç, önceliklerinin yeni stat olduğunu, zaman içinde de Atatürk Stadyumu'nun güçlendirme çalışması ile nasıl kazanılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunacaklarını kaydetti. -Antalya Valiliği'ni ziyaret- Bakan Suat Kılıç, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak'ı da ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Kılıç, Antalya'nın dünyanın sayılı spor kentlerinden biri haline geleceğini söyledi. Kaybedilmiş zamanı geri getirmenin tek yolunun, yeniden zaman kaybına fırsat vermemek olduğunu belirten Bakan Kılıç, Antalya'nın bugüne kadar değişik engeller ve farklı bakış açıları nedeniyle imkanlardan mahrum kaldığını dile getirdi. Bakan Kılıç, ''Sadece alamadığı spor yatırımlarının rakamsal büyüklüğüyle Antalya'nın kaybını ifade edemeyiz. Yapılmamış olan bu yatırımlar nedeniyle bunlara paralel kaçırdığı spor organizasyonları, uluslararası etkinlikler var. Dolayısıyla nelerden mahrum kaldığımızı düşünmeye mecburuz. Her kim Antalya adına taş üstüne taş konulmasını istiyorsa bize destek sağlamalıdır'' dedi. Bu ayın sonunda Antalya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bin 500 kişilik yurt ihalesine çıkacağını anlatan Bakan Kılıç, ilave olarak Antalya ve ilçelerindeki üç noktada toplam bin 300 kişilik yurtların ihalesinin de yıl içinde gerçekleşeceğini kaydetti. Antalya'da var olan yurt yatak kapasitesinin 3 bin 500 olduğuna işaret eden Bakan Kılıç, 2012'de başlanacak yatırımla 2 bin 800 yeni yatağın kente kazandırılacağını kaydetti. Antalya'nın ikinci bir devlet üniversitesini kaldırabilecek büyüklükte olduğuna değinen Kılıç, bu yatırımların başka müjdelerin habercisi olacağını vurguladı. ''Stadyum karşılığında Antalya'dan bir arazi verilecek mi'' sorusu üzerine de Bakan Kılıç, şunları söyledi: ''Bunun değerlendirmesini yapacağız. Zamana bağlı birşey. Aynı yerden de verebiliriz, farklı yerden de verebiliriz. Tüm bunları kurumlarla karşılıklı oturup konuşacağız. Dünyanın ekonomik krizde olduğu bir dönemde, biz Türkiye olarak 18 yeni stadyumun yapımına başlıyoruz. Armudun sapı, üzümün çöpü diyerek birileri geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu işe engel koymaya kalkarsa elbette ki kaybeden maalesef yatırımlardan mahrum kalan şehirler olur.'' Ziyaret sonunda Vali Altıparmak, Bakan Kılıç'a kilim hediye etti. -''Yapılacak stadyumu doldurun''- Bakan Kılıç daha sonra, AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bina girişinde bir grup Antalyaspor taraftarı Kılıç'ı tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar Bakan Kılıç'tan stadyumun temelinin bir an önce atılmasını istedi. Stadyum için bu yıl haziran, temmuz aylarında ilk kazmayı vurmayı hedeflediklerini anlatan Kılıç, ''Ondan sonraki iki sene içinde de stadyumu bitirmiş oluruz inşallah. Yani sezon biter, iki sezon sonra şehir merkezindeki yeni statta maçları izlersiniz'' dedi. Kılıç, yapılacak stadyumun büyük olacağını belirterek, taraftarlardan stadyumu dolduracak çoğunluğa ulaşmalarını istedi. Taraftarlar Bakan Kılıç'a Antalyaspor atkısını hediye etti. Kılıç, ''Antalyaspor da kırmızı-beyaz, Samsunspor da kırmızı-beyaz'' diye konuştu. Bakan Kılıç, taraftarların Büyükşehir Belediyesi'nin maçlara giden otobüs başına ücret aldığını belirtmeleri üzerine de, ''Başkan AK Partili olsaydı sizi dinlerdim ama başkan CHP'li. Bu konulara girmeyelim arkadaşlar'' dedi.