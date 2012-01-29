-Bakan Kılıç'tan "botanik park" açıklaması RİZE (A.A) - 29.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, birilerinin Anıtkabir üzerinden botanik park çağrışımı yaptırmak istemelerinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, ''Türkiye, doğal güzelliklerini, tabiatın bahşettiklerini, Allah'ın verdiği güzellik nimetlerini, adeta cenneti çağrıştıran bu yeşilliklerini yaşatabildiği sürece botanik parklara, yeni ve suni yapılara ihtiyaç olmayacaktır'' dedi. Bakan Kılıç, Rize İnşaat Yatırım Sanayi Ticaret AŞ'nin Rize Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın davetlisi olarak Rize'ye geldiğini belirterek, Rize odaklı bölgesel kalkınmaya yapılacak katkıları, kentteki spor yatırımlarını konuşacaklarını ifade etti. Türkiye'nin her yerinin cennet bahçesi gibi olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti: ''Özellikle Karadeniz bölgesine, Doğu Karadeniz'e bakıldığı zaman çay bahçeleriyle, ormanlarıyla, yaylalarıyla, bölgemiz adeta bir botanik park görünümünde. Dolayısıyla buradan Rize'den bir mesajı vermek istiyorum. Türkiye'nin yeni ve suni botanik parklara çok fazla ihtiyacı yok. Türkiye, doğal güzelliklerini, tabiatın bahşettiklerini, Allah'ın verdiği güzellik nimetlerini, adeta cenneti çağrıştıran bu yeşilliklerini yaşatabildiği sürece botanik parklara, yeni ve suni yapılara ihtiyaç olmayacaktır. Birilerinin Anıtkabir üzerinden botanik park çağrışımı yaptırmak istemeleri gerçekten hayal kırıklığı yaratan, bizleri sukutuhayale uğratan, çok yakışıksız yaklaşımlar olmuştur. Türkiye'nin gündeminde yeni polemiklere ihtiyaç yoktur.'' Türkiye'nin iş adamlarıyla, sanayicileriyle, turizmcileriyle polemiklerden tamamen uzak bir kalkınma gündemine odaklandığını söyleyen Kılıç, ''Rize'deki varlığımız bunun göstergesidir. Bölgemiz ve ülkemiz için atılan her adımın en önemli destekçisi başta Sayın Başbakanımızdır. Bugün Rize'de atılacak adımların ilimize ve Rize halkına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum'' diye konuştu. Bakan Hayati Yazıcı ise Rize İnşaat Yatırım Sanayi Ticaret AŞ'nin toplantısı için bir araya geldiklerini belirterek, ''Biliyorsunuz ki birkaç yıl önce kurulan Rize Yatırım AŞ, Rize stadyumunu finanse etmiş, yaptırmış. Bir de yapılmış olan bir sözleşme var. Özel olarak o konuyu konuşmak için toplandık'' dedi.