Bakan Kılıç'ı protesto eden öğrencilere önce tokat şimdi de soruşturma

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ı protesto eden 31 öğrenciye rektörlük tarafından soruşturma açıldı. Rektörlük öğrencilerden protesto olayıyla ilgili savunma vermelerini istedi.

Yaprak Koçer'in DHA'da yer alan haberi şöyle: Geçen 4 Mayıs’ta temel atma ve açılış programlarına katılmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit yerleşkesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı bir grup öğrenci protesto etmek istedi. Bakan Kılıç, yerleşkeye gelmeden önce öğrenciler Fen Edebiyat Fakültesi binası önünde toplanarak ellerine aldıkları ’ AKP defol, üniversiteler bizimdir’ yazılı pankartla açılışı yapılacak olan Sağlık Meslek Yüksek Okulu önünde basın açıklaması yapmak üzere yürüyüşe geçti. Öğrenciler özel güvenlik personeli tarafından Ziraat Fakültesi önünde tekme tokat müdahale edilerek durdurulmak istendi. Özel güvenlik personelinin müdahalesinin ardından öğrenciler oturma eylemi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği 38 öğrenci gözaltına aldı.

31 öğrenciye soruşturma açıldı

OMÜ Rektörlüğü, olaya karıştığı belirlenen 31 öğrenci hakkında soruşturma açtı. Geçen Haziran ayında öğrencilere gönderilen yazıda, öğrencilerin Fen Edebiyat Fakültesi önünden Bakan Kılıç’ın geçiş güzergahında bulunan Ziraat Fakültesi’ne gelip özel güvenlik görevlilerinin kurmuş olduğu fiziki engele saldırması, yumruk ve tekme darbeleriyle aşmaya çalışması, oturma eylemi yaparak yolun trafiğe kapatılması iddiasının incelendiği belirtildi.

’Sadece basın açıklaması yapacaktık’

Öğrenciler, soruşturma kapsamında görevlendirilen öğretim üyelerine yazılı savunmalarını verdi. Hakkında soruşturma açılan Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Murat Yılmaz, soruşturma açılmasına bir anlam veremediklerini belirterek "Olay günü biz sadece basın açıklaması yapmak istedik. Özel güvenlik ve polis bize çok sert müdahale etti ve dayak yedik. Şimdi de hakkımızda soruşturma açıldı. Ceza alırsak iptali için yargıya gideceğiz" dedi. Soruşturma açılması için gösterilen gerekçenin de trajikomik olduğunu savunan Yılmaz, "Orada biz darp edildik, dayak yedik, biz mağdur olduk. Kız arkadaşlarımız saçlarından çekilerek sürüklendi, tekme ve yumruklar yedik. Ama soruşturma yine bize açıldı. Hem de özel güvenlik personelinin fiziki engelini tekme ve yumrukla aşmaya çalıştığımız ididasıyla. Artık bu duruma söylenecek söz bile yok" diye konuştu.