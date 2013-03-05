Suat Kılıç'a yumurta atan öğrenci: Bakan'ın iyi niyetli olduğuna inanmıyorum

Spor Bakanı Suat Kılıç'la yüz yüze görüşen protestocu genç, Bakan'ın iyi niyetli olduğuna inanmadığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın Adana Çukurova Üniversitesi Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu’na yaptığı ziyaret sırasında yumurta atma girişiminde bulunan üniversite öğrencisi Emre Ersel E., 1 saat görüşme yaptığı Bakan Kılıç’ın iyi niyetli olduğuna inanmadığını söyledi.

Emre Ersel E., Bakan Kılıç’ın talimatıyla karakoldan çıkmadıklarını iddia ederek, şunları söyledi:

"Biz zaten serbest bırakılmıştık, karakoldan ayrılıyorduk. O sırada Emniyet Müdürü olduğunu söyleyen biri kişi yanımıza gelerek, Bakan’la görüşeceğimizi söyledi ve bir restorana götürdü. Burada Bakan neden protesto ettiğimizi sordu. Biz de yeni YÖK yasa taslağının yanlış olduğunu anlattık. Çünkü o taslağa göre, öğrencilerin başına polis, patronlar, şirket sahipleri, o ilin en çok vergi vereni gibi bir takım alakasız, ilim dışı insanlar getirilecek. Buna karşı çıktığımızı, başımızdakilerin öğretmenler olması gerektiğini söyledik. Ama bizi dinlemedi. Farklı şeylerden bahsetti. Bakan’ın iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Bakan, ’İnsanlara, bizi protesto eden öğrencilere el uzatıyoruz’ demek, basına fotoğraf vermek için bizi çağırdı. Bana, ’Neden yaptın?’, ’Bir daha yapma’, ’Sen üniversite öğrencisisin, ilerde iş bulmaya çalışacaksın’, ’Kolektiflerden ayrıl’ gibi şeyler söyledi sürekli. Ama söylediklerimi asla dinlemedi."

Görüşme sırasında bir şey yiyip içmediğini söyleyen Emre, restorandan ayrılırken Bakan’ın elini uzattığını ancak kendisinin elini sıkmadığını da iddia etti.