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''Bakan Kılıç şikayet etti, ortaokul öğrencilerine 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ceza verildi'' iddiası

''Uzaklaştırma cezasını kınama cezasına çevirelim. Ama dışarıya sızmasın. Yoksa yine ceza veririz''

24 Şubat 2016 13:19

Ankara İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Ortaokulu’nda iki öğrenciye “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten ceza verildi. 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencilerinin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından okul yönetimine şikâyet edildiği iddia edildi.

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, Bakan Kılıç'ın ortaokul öğrencisi olan kızının sınıf arkadaşlarının ücretsiz mesajlaşma uygulaması Whatsapp’da kurdukları grupta “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettikleri gerekçesiyle okul idaresine şikâyet ettiği öne sürüldü. Şikâyet üzerine okul idaresi 14 yaşındaki öğrencilerden birine kınama diğerine ise uzaklaştırma cezası verdi.

 

Çocuklar Bakan’ı 'rahatsız' etti

 

Çocuk yaştaki iki öğrencinin cezalandırılmasına yol açan olay şöyle gelişti. Ankara İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Ortaokulu’nda aralarında bakan ve AKP’li milletvekillerinin çocuklarının da olduğu sekizinci sınıfa giden öğrenciler kendi aralarında yazışmak için whatsapp grubu kurdu. Ankara saldırısının ardından öğrenciler kendi aralarında saldırıya dair yazıştı. Gruptaki yazışmalar Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile AKP milletvekili olan bir başka velinin dikkatini çektiği öğrenildi.

 

Erdoğan’a hakaret bahanesi

 

Ankara’daki canlı bomba saldırısının yaşandığı gün whatsapp grubundaki yazışmalarda iki öğrencinin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesi ile Bakan Kılıç’ın okul idaresini arayarak şikayet ettiği öne sürüldü. Bakan Kılıç’ın şikayeti üzerine 14 yaşındaki iki öğrenci hakkında okul yönetimi işlem yaptı. Şikayet edilen öğrencilerden birisinin kınama diğerinin ise okuldan uzaklaştırma cezası aldığı öğrenildi.

 

‘Milli Eğitim ceza verin dedi’

 

Kınama cezası alan öğrencinin ailesinin okula giderek uzaklaştırma cezasına itiraz ettiği ve “Milli Eğitim Bakanlığı’na yazışmaları bildirdik. Ceza vermemiz söylendi. Tamam uzaklaştırma cezasını kınama cezasına çevirelim. Ama bunlar dışarıya sızmasın. Yoksa yine ceza veririz” yanıtı ile karşılaştığı belirtildi.

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