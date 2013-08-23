T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Kılıç protesto edildi, 12 kişi gözaltında

Eskişehir'e stadyumun temel atma törenine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ı protesto etmek için valilik binasına yürümek isteyen gruba, çevik kuvvet müdahale etti

23 Ağustos 2013 20:24

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Eti Parkı'nda saat 14.00'de toplanan grup 'Eskişehir'e gelen Suat Kılıç'a sesleniyoruz. Direnenlerin tehdit etmeyi bırak. Ali'nin katillerini bul, Eskişehir Direniş Forumları' yazılı pankart açıp, çeşitli sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Gruptakiler Porsuk Bulvarı'nda çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu barikatla karşılaşınca, oturma eylemi yaptı.
Yaklaşık 1 saat oturma eylemi yapan gruptakiler, polislere Eskişehir'e gelen Suat Kılıç'ı protesto etmek için yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Valiliğe kadar yürüyüp basın açıklaması yaptıktan sonra dağılacakları söyledi. Polis, gruptakilere izin vermedi. Gruptakiler çevik kuvvetin oluşturduğu barikatı aşmak isteyince polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisler 12 kişiyi yaka paça gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Eylemin başladığı sıralarda Bakan Kılıç'ın ise Valilikten ayrılıp, Sazova Mahalllesindeki stadyumun temel atma törenine gittiği öğrenildi.

ETİKETLER

eskişehirkılıçbakanprotestoeylemyürüyüşoturma eylemibasın açıklamasıpolisçevik kuvvetgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24