Bakan Kılıç protesto edildi, 12 kişi gözaltında

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Eti Parkı'nda saat 14.00'de toplanan grup 'Eskişehir'e gelen Suat Kılıç'a sesleniyoruz. Direnenlerin tehdit etmeyi bırak. Ali'nin katillerini bul, Eskişehir Direniş Forumları' yazılı pankart açıp, çeşitli sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Gruptakiler Porsuk Bulvarı'nda çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu barikatla karşılaşınca, oturma eylemi yaptı.
Yaklaşık 1 saat oturma eylemi yapan gruptakiler, polislere Eskişehir'e gelen Suat Kılıç'ı protesto etmek için yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Valiliğe kadar yürüyüp basın açıklaması yaptıktan sonra dağılacakları söyledi. Polis, gruptakilere izin vermedi. Gruptakiler çevik kuvvetin oluşturduğu barikatı aşmak isteyince polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisler 12 kişiyi yaka paça gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Eylemin başladığı sıralarda Bakan Kılıç'ın ise Valilikten ayrılıp, Sazova Mahalllesindeki stadyumun temel atma törenine gittiği öğrenildi.