-Bakan Kılıç: BJK-Tel Aviv maçı öngörülen yerde oynanacak ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül Perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının öngörülen yer ve tarihte oynanacağını söyledi. Kılıç, maçın tarafsız sahada oynanmasının seslendirildiğini belirterek, ''Bu konuda en küçük haklı talep söz konusu değildir. Futbol karşılaşması öngörülen yer ve tarihte icra edilecektir. İstanbul medeniyetler beşiğidir. Türkiye ile İsrail ile muhtelif konularda sıkıntılar yaşanmaktadır, ancak bu maçın oynanmamasını gerektiren bir durum değildir'' dedi. İsrail ile Türkiye halkı arasında herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığına dikkati çeken Suat Kılıç, şunları söyledi: ''İsrail ekibi, Beşiktaş ile en rahat şekilde maçını oynayacak ve geri dönecektir. Maç üzerinden Türk milletine haksızlık söz konusudur. Özel güvenlik istemeleri söz konusu değildir. Bu talep hoş karşılanmaz. Maçın 15 Eylül tarihinde oynanması, bu tarihte de Filistin Devleti'nin kurulmuş olması tamamen tesadüftür. Bu tarihte başka etkinlikler de söz konusu olabilir. Bu konuda ayrıca sıkıntı olacağına ihtimal vermiyorum. Maçla ilgili söz sahibi UEFA ve FIFA'dır.'' Taraftarlara da çağrıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, ''Taraftarlar hassasiyeti bilmektedir. Beşiktaş taraftarı da bu konuda hassastır'' dedi. Bu toplantıyı herhangi bir talep üzerine gerçekleştirmediklerini anlatan bakan Kılıç, ''UEFA veya İsrail tarafından gelen bir talep üzerine basın toplantısı yapmıyoruz. İsrail'e girişte bize uygulanacaklar ne ise biz de aynı şekilde kendilerini karşılayacağız. Ancak yine de konuyla ilgili bakanlıklar bulunmaktadır. İsrail takımı gelecek, en güvenli bir şekilde maçını yapacak ve aynı şekilde ülkesine dönecektir'' diye konuştu. dün Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarının parti düzeyinde buluşmalar gerçekleştirdiğinin hatırlatılması üzerine Kılıç, yeni çıkan kanunda değişikliğin gündemlerinde olmadığını söyledi. Başkanların son olarak AK Parti'yi ziyaret ettiklerini anlatan Kılıç, ''Hükümetin gündeminde kanunla ilgili bir değişiklik yok. İlerleyen günlerde neler olur bilemem. AK Parti içinde de bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kimse talimat veremez. Çünkü bu kurum özerk bir kurumdur'' ifadelerini kullandı.