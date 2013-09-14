Suat Kılıç, 'Erdoğan tokat attı' iddialarının sorulmasına izin vermedi

Amasya’nın Merzifon ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, olimpiyat oyunlarının Tokyo’ya verilmesiyle ilgili olarak, “Kaybeden kendileri oldu diye düşünüyorum. Zira olimpiyat Türkiye 'de yapılabilseydi, İstanbul’da yapılabilseydi dünyada gerçekten çok büyük bir değişim yaşatacaktı. Bölgede Mısır'da, Suriye'de, Irak’ta istikrarsızlık var. Diğer bölge ülkelerinin pek çoğunda istikrarsızlık var. Olimpik hareket yeniden gençliğin kurtuluş ümidine dönüşecekti" dedi.

Bakan Suat Kılıç, "Başbakanın kendisini tokatladığı" yönündeki iddiaların sorulmasına ise izin vermedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, çeşitli temel atma ve açılış programlarına katılmak üzere Amasya’nın Merzifon ilçesine geldi. Bakan Kılıç, Merzifon programı kapsamında ilk olarak İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kadri Aydınlı’yı makamında ziyaret etti. Bakan Kılıç burada yaptığı konuşmada bakanlığının Merzifon’a yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın kendisini tokatladığı yönündeki iddiasıyla ilgili soru sormak isteyen bir basın mensubunun cümlesini tamamlamasına izin vermeyen Bakan Kılıç, "Değerli arkadaşlar bunlar lüzumsuz. Amasya ve Merzifon'la ilgili sorularınız varsa, işinizle ve mesleğinizle alakalı konularda sorularınız cevap bulabilir" dedi.

Başka bir gazetecinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yarı final ve final maçlarının İstanbul'da oynanması talebiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Kılıç, "Türkiye'nin bir spor ülkesi olma iddiası var. Türkiye spor ülkesi olma iddiasını sonuna kadar sürdürecek. Bizim 2020 Olimpiyat adaylığımıza aslında bakıldığı zaman bunun da arka planındaki temel felsefenin ülkemizi bir spor ülkesi yaklaşımı olduğu görülecektir. 776 tane spor tesisi inşa ediyoruz. 81 ilde bu kadar spor tesisi inşa eden bir ülkenin temel hedefi dünya çapında olimpiyat şampiyonları dünya, Avrupa şampiyonları yetiştirmek ve ülkenin gençlerinin tamamını sporla buluşturmaktır. Akıl sağlığı ruh sağlığı beden sağlığı yerinde ve dünyada İstiklal Marşımızı okutabilecek bu yüksek başarıya erişebilecek adımlarıdır bütün bunlar. Ruh ve beden sağlığına önem veren bir yapıyla bir bu algıyı gerçekleştiriyoruz" dedi.

2020 olimpiyatının alınamamasının çeşitli nedenleri olduğunu söyleyen Bakan Kılıç, "O nedenle olimpiyat adaylığı bizim beşince adaylığımızda değişik nedenleri var. Ama gönül arzu ederdi ki beşince defasında farklı bir coğrafyayı farklı bir kültürü, farklı bir ülkeyi, farklı bir kenti tercih edebilsinler. Kaybeden kendileri oldu diye düşünüyorum. Zira olimpiyat Türkiye’de yapılabilseydi, İstanbul’da yapılabilseydi, dünyada gerçekten çok büyük bir değişim yaşatacaktı. Dünya gençleri üzerinde gerçekten çok büyük bir dönüşüm yaşatacaktı. Bölgede Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta istikrarsızlık var. Diğer bölge ülkelerinin pek çoğunda istikrarsızlık var. Bu kadar istikrarsızlığın bulunduğu bir bölge, olimpiyatın temsil ettiği değerlere en üst düzeyde ihtiyaç duyan bir bölgeydi oysaki. Olimpiyat İstanbul’u tercih etmiş olsaydı, İstanbul merkezli bu büyük hareket dünyadaki en büyük dönüşümü bizim coğrafyasında yaşatma imkanını yakalayacaktı. Olimpik hareket yeniden çok büyük bir heyecan dalgasına dönüşecekti. Olimpik hareket yeniden gençliğin kurtuluş ümidine dönüşecekti. Olimpik hareket spora en mesafeli kalan bir coğrafyanın yeniden spor yoluyla dönüşümüne ve hayata tutunmasına imkan sağlamış olacaktı. Biz iki yıllık adaylığımız boyunca bütün bunların ne kadar büyük fırsatlar olduğunu anlattık. Ne kadar önemli hamleler olduğuna dikkat çektik. Ama nihayetinde hiç olimpiyat yapmayan İstanbul değil daha önce olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan Tokyo tercih edildi" diye konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Yarı final ve finaliyle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başvuru yapıldığını dile getiren Bakan Kılıç, "Nihayetinde değerlendirme süreci belki önümüzdeki seneyi bulacak. O nedenle bugünden bir şey söylemek için çok erken. Ama biz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final ve finalini olimpiyatın alternatif olarak görmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti başta sayın başbakanımızın spordan yana koyduğu sağlam irade paralelinde ülkemizin bir spor ülkesi olma yolunda kararlı adımlar atacak. Olimpiyatları İstanbul’a 2020 yılına yönelik olarak kazandıramadık ama olimpik harekete yönelik inancımızı koruyoruz. Olimpiyat ateşi içimizde sönmedi. Bu ateşi dalga dalga spordaki başarıyı artırmak üzere Türkiye’nin her köşesine ulaştırmak hedefimiz var" dedi.

Bakan Kılıç, ziyaret sonrasında Merzifon Olimpik Yüzme Havuzu açılış programına katılmak üzere belediye binasından ayrıldı.