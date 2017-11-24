Bakan Kaya: Öğretmenlerimiz ışık saçmaya devam ediyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Öğretmenlerimiz toprak gibi cömert davranıyorlar öğrencilerine. Hiçbir karşılık beklemeksizin. Aslında mum gibi aydınlatıyorlar etrafı; ışık saçmaya devam ediyorlar” dedi.

Kırıkkale Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ile öğretmenler katıldı.

Bakan Kaya, kültür merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin aslında aileler ve öğretmenler, çocukların nakış gibi işlenmesinde gerçekten iğne ile oya yapmak gibi zor bir görevi, çok zor bir görev olan insan yetiştirme görevini ailelerle birlikte üstlenmiş durumda. Öğretmenlerin yaptığı kutsal görev, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu kutsal görevin hakkını biz özellikle Ak Parti hükümeti olarak göstermeye gayret ediyoruz. Ama bu bizim medeniyet geleneğimizden öğrendiğimiz bir şey. Biliyorsunuz, ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyen Hz. Ali’nin yolundan gidiyoruz biz yine Peygamber efendimiz ilim Çin\'de de olsa gidiniz ve alınız demişti. Bizler de öğretmenlerimize çok büyük hürmet duyuyoruz ve onları bizim için çok çok değerli ve kıymetliler. Aslında sadece bir gün değil de onların yılın tüm günlerinde şükranla saygılarımızı hürmetlerimizi sunmamamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ANMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz şehit ve gazilerini de anarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ellerinde sadece bayrakları, iman dolu göğüsleri ile gençlerimiz tankların önüne durdular. Şehadeti indirdiler, bende tüm şehitlerimizi rahmetle yad etmek istiyorum. Ama o evlatları bu ülkenin öğretmenleri yetiştirdi. Öğretmenlerimize hürmetlerimizi sunuyorum. Gerçekten bu ülkede Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Dumlupınar’da ve en son 15 Temmuz’da da gördük ki bu ülkenin evlatları, böyle güzel öğretmenlerin elinde bu vatan topraklarını bize yurt kurmaya ilelebet devam edecektir inşallah. Ben tekrar tekrar öğretmenlerimize saygı ve hürmetlerimizi sunmak istiyorum. Biz inşallah ülkesine milletine sonuna kadar bağlı, medeniyet birikimini geleceğe taşımaya kararlı ve tarihi ve kültürü ile barışık nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Öğretmenlik mesleğini kutsal sayan hiç şüphesiz bu yüksek gayeler. Öğretmen aslında bir anne gibi ne verecekse sevgi ile aşk ile verdiği zaman o öğrencilerdeki değişimi de en güzel şekilde görebilme imkanına sahip. Bir baba gibi bir gayesi bir amacı olduğunda o evladın güzel günlerini görmek de bir öğretmen için en güzel günlerdir diye düşünüyorum. Öğretmenlerimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorlar. Öğretmenlerimiz toprak gibi cömert davranıyorlar öğrencilerine. Hiçbir karşılık beklemeksizin. Aslında mum gibi aydınlatıyorlar etrafı; ışık saçmaya devam ediyorlar. Büyük bir heyecanla ülkemizi 2023 hedeflerimize gençlerimizle birlikte taşıyacağız.”

ENGELLİLER KAFE’NİN AÇILIŞINI YAPTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, daha sonra Engelliler Kafe’nin açılışına katılarak engelliler ile görüştü ve sohbet etti.

Kaya, ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve belediye tarafından yapılan Kırıkkale Evleri’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kaya, son olarak Kırıkkale Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.



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