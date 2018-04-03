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Yaşam

Bakan Kaya, Kayserispor- Fenerbahçe maçında futbolcular ve otizmli çocuklara mavi atkı taktı

"Otizmli bireylerin ve ailelerin yanındayız"

03 Nisan 2018 01:08

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesinde iki takım futbolcuları ile otizmli çocuklara mavi atkı taktı.

Bakan Kaya, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaöncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" sloganıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Erken teşhis ve gerekli tedavilerle otizmde iyi neticeler alındığını aktaran Bakan Kaya, "Otizmli bireylerin ve ailelerin yanındayız. Şimdi de Kayserispor-Fenerbahçe maçındayız. Farkındalık oluşturmak için buradayız. Otizm konusunda farkındalık oluşturmamızda bize destek oldukları için Fenerbahçe ve Kayserisporlu sporcularımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Ülkemizde bu konuda farkındalık çalışmalarıyla aileleri bilinçlendiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kaya, her zaman engelli bireyler ve ailelerinin yanında olduklarını dile getirerek, "Sizin de çocuğunuzun otizmli bir arkadaşı olabilir sınıfında. Onu fark edip kabul edin. Ona ve ailesine destek olun. Bu hastalıkla birlikte tüm engelli bireylerimizin ve ailelerin yanındayız. Hükümetimizin son 15 yıldır engellilere verdiği büyük desteklerle ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada tüm engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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