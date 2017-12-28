Bakan Kaya: CHP yönetimi Aldan hakkında disiplin soruşturması açmalı (4)

\'BOŞANMA ORANLARINDA DÜŞÜŞ VAR\'

Adana ziyareti kapsamında HiltonSA Oteli\'nde düzenlenen \'Adana İl Değerlendirme Toplantısı\'na katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık olarak koruyucu ve önleyici hizmetlere ağırlık verdiklerini söyledi. Aile Eğitimi Programı\'nın da başarıyla sürdüğünü anlatan Bakan Kaya, \"Bu kapsamda eğitim çalışmalarımız sürüyor, eğitici sayılarımız artıyor. Boşanma oranlarında son 6 yılın en düşük rakamlarını yakaladık. Aile bütünlüğünün korunması açısından da bu çok sevindirici. Aile bütünlüğünü koruyacak çalışmalarla bu düşüşün istikrarlı şekilde sürmesini umuyoruz\" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Kaya, \"Kadınlarımızı şiddetten korumaya ve güçlendirmeye yönelik Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri\'nin sayısı son 1 yılda yüzde 40 arttı, 49 olan sayıyı 68\'e çıkarttık. İnşallah 81 ilimizde bu merkezler açılmış olacak\" diye konuştu.

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