Bakan Kaya: 81 ilin organize sanayi bölgelerinde kreş açma projemiz var

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında önümüzdeki dönemde 81 ilin Organize Sanayi Bölgelerinde kreş açma projemiz var\" dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, \"Kadının elinin değmediği bir kalkınma modeli kadük kalmaya mahkumdur\" diye konuştu.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle düzenlenen \'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi\', Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın katılımıyla İstanbul\'da gerçekleşti.

Beşiktaş\'ta bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Fatma Betül Sayan Kaya, sürdürülebilir kalkınma hedefinde, kadınların toplum hayatının her alanında yer almalarının sağlanması, kadının statüsünün güçlendirilmesinin temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI

Bakan Kaya, kız çocuklarının okullaşma oranında son 15 yılda önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti. Kaya, \"Ülkemizde kız çocukları için ortaöğretim kademesinde net okullaşma oranı 2002-2003 öğretim yılında yüzde 45,2 iken, bu oran 2016-2017 öğretim yılında yüzde 82,4\'e yükselmiştir. Yüksek öğrenimde kız çocuklarımızın 2002\'de katılım oranı yüzde 13,5 iken bugün yüzde 42,6\'dır. Tabii bu oranlardaki artışı memnuniyetle karşılıyoruz ama asla yeterli görmüyoruz. Bunları yüzde 100\'e çıkarana kadar çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

\"16, 17 YAŞINDA EVLENEN KIZ ÇOCUKLARININ TOPLAM EVLİLİKLER İÇİNDEKİ ORANI 2016\'DA GERİLEDİ\"

Kız çocuklarının okullaşma oranındaki yükselişin erken yaşta evlilikle mücadeleye de olumlu katkı sunduğuna dikkat çeken Kaya, \"16, 17 yaşında evlenen kız çocuklarının toplam evlilikler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7.3 iken, bu oran 2016\'da yüzde 4.6\'ya geriledi. Ancak bu orandaki düşüşü de yeterli bulmadığımızı ve ülke ortalaması üzerinde orana sahip 8 ilde özel bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim. Bu alanda da hedefimiz erken yaşta evlilikleri tamemen ortadan kaldırmak\" ifadelerini kullandı.

\"2023\'TE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI HEDEFİ YÜZDE 41\"

Konuşmasında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin temel önceliklerinden birinin kadın istihdamının arttırılması olduğunu aktaran Bakan Kaya, şunları söyledi:

\"Ulusal İstihdam Stratejisi\'nin öncelikli hedeflerinden biri \'kadın istihdamının arttırılmasıdır\'. 2005 yılında kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 23,3 iken, 2017 Temmuz ayı itibariyle bu oran yüzde 34,3\'e yükselmiştir. Aynı dönem için yüzde 20,7 olan kadın istihdamı oranı yüzde 29,3\'e yükselmiştir. Ulusal İstihdam Stratejisi\'ne, 2023 yılında, kadınların işgücüne katılım oranında hedefimiz, yüzde 41\'e ulaşmaktır.\"

KREŞ PROJESİ...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, konuşmasında kadınların, çocuklarının bakımı nedeniyle işgücü piyasasından çekilmelerini önlemek ve çalışma hayatında kalmaya devam etmelerini sağlamak üzere, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 81 ilin Organize Sanayi Bölgelerinde kreş açma projelerinin olduğunu açıkladı.

\"İNCE BİR AKIL SÜZGECİYLE OLAYLARA YAKLAŞIYORUM\"

Hükümet olarak atılan adımların kadının statüsünü zayıflatan değil, güçlendiren hamleler olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \"Herkesin içi rahat olsun. Hükümet olarak kadınları güçlendirmeyen hiçbir adıma imza atmayacağız. Bu hükümetin bir bakanı olarak, kadınlarla ilgili tüm çalışmalarda çok hassas bir şekilde, ince bir akıl süzgeciyle olaylara yaklaşıyorum. Kadınlarımızın lehine olmayan hiçbir işe imza atmayacağım\" şeklinde konuştu.

BAKAN ELVAN: KALKINMADA KADININ ROLÜ BİR DÜNYA MESELESİ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise konuşmasında kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal anlamda daha güçlü olmalarının ekonomik anlamda kalkınmanın şartlarından olduğunu söyledi. Kalkınmada kadının rolünün bir dünya meselesi olduğunu dile getiren Elvan, \"Kadının elinin değmediği bir kalkınma modelinin kadük kalmaya mahkumdur\" dedi.

Kadınların istihdamına yönelik önemli avantajlar sağladıklarını belirten ve bu alanda verilen teşviklerden bahseden Lütfi Elvan, yarı zamanlı çalışma imkanı getirdiklerini, özlük haklarında iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların Bakanlar Lütfi Elvan ve Fatma Betül Sayan Kaya\'ya, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık bir plaket takdim etti.

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