Bakan Kaya: 138 bin Suriyeli'ye psiko- sosyal destek verildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye\'deki 26 geçici barınma merkezinde kalan 138 bin Suriyeli\'ye psiko-sosyal destek verildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin ilçe kongrelerine katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Kentin simgesi olan Balıklıgöl\'ü dolaşan ve ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret eden Bakan Kaya, Türkiye\'de en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa\'nın teşekkürü hak ettiğini söyledi. Türkiye\'nin her zaman mazlumlara sahip çıktığını vurgulayan Kaya, Suriyelilere olduğu gibi diğer mazlumlara da sahip çıktıklarını ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan ile Arakanlı Müslümanları ziyaret ettiklerine değinerek, şöyle dedi:

\"Arakan\'da büyük bir insanlık dramı yaşanırken bu drama sessiz kalmayan kilometrelerce öteden bu zulme \'dur\' diyen bir cumhurbaşkanımız, bir liderimiz olduğu için gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah bu zulmün bir an önce son bulmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bayramdan itibaren üst düzey yaptığı görüşmelerde Arakan\'daki zulmün durması için bir çözüm çağrısında bulunmuştu. Oradaki zulmün durması için Türkiye bir taraftan çalışırken aynı zamanda orada zulümden kaçanlar içinde yardım elini uzattı Kadın ve çocuklar bu tür zulümlerden en çok etkilenen kesimler biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kadın ve çocuklara hizmetlerimizi artırarak devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de şimdi olduğu gibi tüm dünya mazlumlarının yanında olmaya Türkiye devam edecek. Umuyorum ki bu zulüm bir an önce son bulur, orada diplomatik bir çözüm sağlanır ve orada da mazlum insanlar evlerine dönebilirler. Aynen Türkiye\'de de bizim dileğimiz Suriye\'deki zulmün bir an önce sona ermesi ve burada yaşayan Suriyeli mülteci kardeşlerimizin de Suriye\'de oluşturulan güvenli bölgelerde hayatlarını huzur içinde devam edebilmelerini sağlayabilmek. Ama bu zamana kadar da biz Türkiye\'de 6 yıldır yaptığımız gibi bundan sonrada orada huzurlu güvenli ortam kurulana kadar Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.\"

Bakan Kaya, valiliğin ardından 2015 yılında Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan uzman çavuş İbrahim Taş\'ın Harran\'daki ailesini ziyaret etti. Kaya, daha sonra Suriyeli sığınmacıların barındığı AFAD’ın Harran Konteyner Kenti\'ni dolaştı. Burada Suriyeli çocukların halk oyunları gösterisiyle karşılanan Bakan Kaya kampla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

225 BİN SURİYELİ BU TOPRAKLARDA GÖZÜNÜ AÇTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın savaş mağdurlarına verdiği psiko-sosyol destek hizmetlerinin bilançosunu açıklayan Bakan Kaya, şunları söyledi:

\"26 geçici barınma merkezinde 2014-2016 yılları arasında yaklaşık 120 bin Suriyeli ‘ye 2017 yılının temmuz ayına kadar olan süreçte ise 18 bin Suriyeli ‘ye psiko-sosyal destek verdik. Suriyelilere destek verip umut olmaya devam edeceğiz. Türkiye, kendi çocuklarına verdiği hizmeti hiçbir ayrım gözetmeksizin Suriyeli çocuklara da sunmaktadır. 225 bin Suriyeli çocuk bu topraklarda gözünü açtı. 508 bin çocuğu sokaklardan alarak eğitime devam etmelerini sağladık. Kimsesiz olan Suriyeli çocuklara da sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya da devam edeceğiz.\"

Bakan Kaya, kamptaki el sanatları sergisini dolaştı ve halı dokuyan kadınlara eşlik etti.



