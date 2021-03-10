Bakan Kasapoğlu'ndan mesaj: Külüpler, statlardan sorumludur; mazereti olamaz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor medyası buluşmasında açıklamalar yaptı, stat konusunda "Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda stat konusuna değinirken, "Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz. Kimsenin Türk futbolunun imajına zarar verme hakkı yok. Kulüpler gerekirse zeminler için profesyonel yardım alacaklar" dedi. "Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum" diyen Bakan Kasapoğlu, "Futbolun üretkenliğinin konuşulması gerekirken başka konular konuşuluyor. Kişileri değil sistemi konuşmamız lazım. Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var" ifadesini kullandı.

Sporculara olimpiyatlar öncesi verilen destekten bahseden Kasapoğlu, "Sporcularımızla irtibat halindeyiz. İnanıyorum ki en başarılı olimpiyatlardan birini geçireceğiz. Atıcılıktan yüzmeye kadar Türkiye’nin dört bir yanında iyiyi ve doğruyu ne kadar önemsersek, belki şimdi prim yapan konulara ne kadar az yer verirsek, olumsuzlukları da ortadan kaldırmış oluruz. Rekabet dostluğu engelleyen bir şey değil" diye konuştu.