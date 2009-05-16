Bakan karşılama kuyruğuna isyan etti!

Tatil günü olmasına rağmen...

Bakan Ergün: İnşallah bu adet değişir

Hükümette yapılan son değişiklikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na getirilen Kocaeli Mılletvekili Nihat Ergün, bakan kimliğiyle ilk kez Kocaeli'ne geldi. Nihat Ergün'ün Kocaeli Valiliği önündeki karşılama töreninde ise bürokratlar sıraya girdi. Bakan Ergün daha sonra yaptığı açıklamada bu tür karşılamalara karşı olduğunu ve istemediğini belirtirken kamu görevlilerinin Valilik önünde sıraya geçmiş olmasının uygun bir görüntü olmadığını söyledi.Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bakan kimliği ile Kocaeli’ne ilk ziyaretini yaptı. Tatil günü olmasına rağmen Kocaeli Valiliği’ne yaptığı ilk ziyaret sırasında Vali Gökhan Sözer ile Vali muavinlerinin yanı sıra Rektör, Belediye Başkan Vekili, daire müdürleri ile il protokolu yaklaşık 150 kişilik karşılama kuyruğu oluşturdu. Karşılamada ayrıca polislerin oluşturduğu tören mangası da hazır bulunduruldu.Daha önce Kocaeli’nin Derince İlçesi belde statüsündeyken belediye başkanlığı da yapan, Kocaeli milletvekili olduktan sonra sık sık kente geldiği için hemen herkesi yakından tanıyan Nihat Ergün, buna rağmen Vali Gökhan Sözer tarafından protokelle yeniden tek tek tanıştırıldı.Kocaeli Valisi Gökhan Sözer’in çok kıymetli bir çini vazo da hediye ettiği Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün karşılama törenine değindi. Ergün, “Bana sorarsanız bugünkü gibi karşılama törenlerinin olması bana doğru gelen bir şey değil. Bütün kamu görevlileri bir bakan geldiğinde valilik önünde sıraya geçmiş olması, polis mangasının törenle selamlaması bence çok uygun bir görüntü değil” diyerek, şöyle devam etti:“Bir dahaki gelişlerde asla böyle birşey olmayacak. Ben her gittiğim yerde valilerle konuşuyorum. Böyle karşılamanın uygun düşmeyeceğini söylüyorum. İnşallah bu adetler de hızlı bir şekilde değişir.”