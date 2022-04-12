Bakan Karaismailoğlu'nun açtığı 250 bin liralık tazminat davasına İmamoğlu cephesinden yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle açtığı davaya ilişkin olarak, "Sayın başkan, özel olarak dayanaksız bir şey ile itham etmiş değil. Varolan hukuka aksetmiş bir sürecin sonlandırmasını istemiştir" dedi.

İmamoğlu, katıldığı bir programda Bakan Karaismailoğlu’na hakkında açılan bir soruşturma dosyasına ilişkin, "Büyükşehir belediyesine kaynak soruyor. Sen git yapılmamış bir ihalenin, parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Hakkında zimmet davası var. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu Sayın Ulaştırma Bakanı'nın. 20 milyon lira…" demişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

TIKLAYIN - Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası