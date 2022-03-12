Bakan Karaismailoğlu'ndan Karadeniz'de bekleyen gemilerin durumuna ilişkin açıklama: Pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Azak Denizi’ndeki limanlarda bekleyen gemilerle ilgili bir açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle birçok gemi, Karadeniz limanlarında mahsur kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili çözüm arayışı için temaslarda bulunmak için Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmüş ve gemilerin kalkışı için olumlu yanıt almıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, limanlardaki gemilerin durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Yapılan görüşmelerin ardından Azak Denizi’ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı. Karadeniz’deki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 18 gemiden 5 tanesi Karadeniz’e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazında ve Azak Denizi’nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz.”