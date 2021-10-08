Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul çevreci bir proje

"Karayolu altyapısını belli bir seviyeye getirdik. Sadece yakıttan, zamandan ve çevreden büyük bir kazanım elde ettik. Bu yollar üzerinde, taşıt sayısı 4 katın üzerine çıktı. Trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalma yaşadık. Bunun karşılığı; bir canın bir bedeli olamaz tabii ki de ama bu konforlu yollarla binlerce can kurtardık. Bütün iller birbirine bölünmüş yollarla bağlandı. Projelerimiz, tünel çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar hep Türkiye'nin bir değeridir. Karayolu yatırımını belli bir seviyeye getirdik. Bundan sonra karayolu yatırımlarımız devam edecek."

"Havayolu halkın yolu oldu. 26 olan havalimanı sayısı 56 oldu. Şu anda da Rize-Artvin Havalimanı'nı bitime çalışmalarımız devam ediyor. Havayolu ulaşımında 210 milyon yolcu sayısına ulaştık.

İstanbul Havalimanı dünyada ikinci seçildi. İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı açısından Avrupa'da ilk sırada. Bunun işletmesini yapıyoruz. İç hat uçuşları arttığı sürece eski rakamları yakalayacağız."

"Son 19 yılda denizci ülke kimliğimizi kazandık"

"Son 19 yılda denizci ülke kimliğimizi kazandık. Denizcilik bizim vazgeçilmezimiz. Yüzde 90 ticaretin deniz ile sağlandığı bir ortamda, bu alana yatırımlarımız devam edecek.

Demiryollarına aslında çok erken başlamışız. Son 19 yılda demiryollarına çok büyük yatırım yapıldı. Ülkemiz hızlı tren ile tanıştı. 50 milyonun üzerinde vatandaşımız demiryolu ile seyahat etti. Burada amacımız, hızlı demiryollarını ülkemizin bütün kesimlerine dağıtmak. Ankara-İzmir, Konya-Karaman, Ulukışla-Niğde, oradan Mersin'e ineceğiz. Lojistik çalışmalarımız kapsamında ülkemizin her tarafını demiryolları ile örme gibi bir amacımız var.

Paris Anlaşması, egzoz-emisyon ve nötr karbonların konuşulduğu ortamda demiryollarının olmaması imkansızdır."

"Yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçmek için çalışma yapıyoruz"

"Veri kısmında da çok başarılı işlere imza attık. 4,5G kullanan milyonlarca vatandaşımız var. Biz de inşallah yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçmek için çalışma yapıyoruz. Bu konuda önemli çalışmalarımız var. Türkiye artık kendi yerli ve milli araçlarını üretiyor."

"Kanal İstanbul bir ihtiyaç"

"4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz. 4 saat uçuşta 1.6 milyar kişiye ulaşabiliyoruz. Tabii ki dünyada büyük gelişmeler var. Uzakdoğu'dan Uzakbatı'ya 710 milyar dolarlık ticaret var. Burada biz ne yapabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton civarında. Bu hareketlere bir yön vermemiz lazım.

Boğaz'ın emniyet kapasitesi şu an 25 bin gemi geçmesine müsait. 2050'de bu sayısı 78 bine ulaşacak. Siz devlet olarak bir planlama yapmak zorundasınız. Bir geminin geçmesi 13-14 saati buluyor. Bu kadar gemi Bakırköy-Zeytinburnu açıklarında ne diye bekliyor? Bunlar daha da artacak. Marmara Denizi adeta bir gemi parkına dönüşecek. Bunların bir an önce Boğaz'dan geçmesi ve kazaların yaşanmaması için alternatif bir suyoluna ihtiyacımız var. Kanal İstanbul bir ihtiyaç. Gemiler çevre kirliliğine de neden oluyor."