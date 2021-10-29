Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 104 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 3 yılda 104 milyon 19 bin 599 yolcuya ve 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "2014 yılında temeli atılan ve cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İstanbul Havalimanı, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaparken bu durum Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdı" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın 25 Ekim tarihi itibarıyla 347 uçuş noktasıyla 104 milyon 19 bin 599 yolcuya, 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yaptığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Covid-19 salgını döneminde de çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Havalimanı, 26 destinasyona uçuş gerçekleştiren 11 yeni hava yolu şirketine hizmet vermeye başladı. Açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı'nın toplam 31 adet ödül ve sertifika aldı. İstanbul Havalimanı 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' arasında yer alıyor. Ayrıca 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ve 'Erişilebilir Havalimanı' ödüllerine layık görüldü." (DHA)