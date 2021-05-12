Bakan Karaismailoğlu: İkizdere’de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil; sıkıntıları, bu ülkenin kalkınmasıdır

Rize İkizdere'deki eylem alanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu taş ocağına karşı çıkan köylülerin günlerdir yaptıkları eylemin “provokasyon” olduğunu savundu.

Cengiz İnşaat’ın çalışma alanına köylüleri almamak için koyduğu demir kapıdan alınmak istemeyen milletvekilleri uzun süren tartışmaların ardından kapı engelini aştı. Daha sonra CHP’li Mehmet Bekâroğlu ve beraberindeki milletvekilleri iş makinesinin önünde oturarak çalışmaları durdurdu.

Eylem yapan köylülere “marjinal grup” diyerek projeyi savunan Bakan Karaismailoğlu önceki gün ikna turuna çıkarak Rize’ye geldi. Bakan, yapılacak taş ocağı ile bölgede istihdamın artacağını belirterek vatandaşlara çay parası vermeyi ve çay fabrikası kurmayı vaat etti. Bakanın bu sözlerini “sus payı teklifi” olarak değerlendiren köylüler ise kesinlikle taş ocağı istemediklerini belirtti.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre; Karaismailoğlu dün de İyidere Lojistik Liman Merkezi’ni ziyaret ederek proje sahasında incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan, “İkizdere’de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları, her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir” dedi.