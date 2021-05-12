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Bakan Karaismailoğlu: İkizdere’de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil; sıkıntıları, bu ülkenin kalkınmasıdır

12 Mayıs 2021 07:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İkizdere'de taş ocağı yapımına karşı çıkan köylülerin günlerdir süren eylemini "provokasyon" olarak nitelendirdi ve "Sıkıntıları, bu ülkenin kalkınmasıdır" dedi. 

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