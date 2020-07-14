Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Millet bahçesinden sonra 'millet yolları' geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehirlerde yayalaştırma projelerine ağırlık vereceklerini söyleyerek “Millet Yolları” planı üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bitlis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehirlerde yürüyüş ve bisiklet binme alanlarını artırmak için “Millet Yolları” projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre 11 Temmuz’da Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını bağlayacak Beğendik Köprüsü’nün açılışı için Siirt’e giden Karaismailoğlu, Bitlis’te de gazetecilerle bir araya geldi.

Gelecekte şehir içi kısa mesafelerde insanları daha çok yürüyüşe, bisiklete, scooter’a yönlendiren politikalar, kentsel tasarımlar ve sokak kesitleri gerekeceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, şöyle konuştu:

"Paris Belediyesi, sıkışıklığı ve kirliliği azaltmak, yaşam kalitesini artırmak için günlük ihtiyaçların çoğunun 15 dakikalık bir yürüyüş, bisiklete binme veya toplu taşıma yolculuğu ile gerçekleşebileceği “15 Dakikalık Şehir” planını devreye sokuyor. Biz de bu noktada hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Ayrıca Millet Yolları ve yayalaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Keza birçok ülke de gelecekte şehirlerinde yayalaştırma projelerine ağırlık vereceklerini açıklamışlardır."