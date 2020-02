Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere dağıtılan bayram ikramiyelerine ilişkin emekli maaşı alan her vatandaşın hesabına bin TL yatırıldığını ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise bu rakam aldıkları maaşın oranına göre belirlenerek hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasından notlar şöyle:

* 12,4 milyon emekli ve hak sahibine yaklaşık 11 milyarlık ödeme gerçekleştirildi. Dün itibariyle öne çekilen emekli maaşı ödemelerini gerçekleştiriyoruz. İlk uygulama başlamış oldu. Bundan sonra aynı kapsamda ödemeleri iki bayramda gerçekleştireceğiz.

* Bunun maaşla bir alakası yok. Emekli maaşını alanlar bin TL'yi aldı. Ölüm aylığı alan hak sahipleri kanundaki baremler oranında emekli ikramiyesini aldı. Aynı kapsamda ödemeleri her sene hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda alacaklar. Sosyal güvenlik çok teknik bir alan. Bu teknik alanın bu durumundan bilgi kirlilikleriyle faydalanmak isteyenler olabiliyor. Popülist yaklaşımların sıkça görüldüğü alanlar oluyor. SGK çok kıymetli. Vatandaşlarımızın hem dününü hem de bugününü kapsıyor. Vaatleri görüyoruz. Maalesef adaylar tarafından çalışmalarımızın takip edilmediğini görüyoruz. Vaatlere baktığımızda flaş olarak sunulanların 24 tanesinin 10 yıldır uygulandığını görüyoruz. Şimdi emekli maaşlarıyla ilgili 200-300 alan var dediler 700'e kadar çıktı. Yaş gibi temel kriterler var. Her bir alan kendine özgü hesaplamalara sahip. Herkese çalışma hayatı hikayesine has olarak emekli maaşları belirleniyor. İstisna grubumuz var. 2000-3600 üzerinden prim ödeyen bir grubumuz var. Dünyanın hiçbir yerinde 3600 gün ödeyerek emekli olmak yok. Emekli maaşı bağlama seviyemiz 1000 TL ve üzerinde.

* 34 yaş dün de ifade ettim. Ben de şu anda erken yaşta çalışma hayatına girmiş biri olarak en verimli çağdayız. Dünyanın hiçbir yerinde 34 yaşında emekli edinmesiyle övünecek kimse yoktur. 65 yaş diyorlar bu da yanlış. Bu 2036'da başlayacak. Bizim emekli yaşımız 58 yaş. 26 sene sigortalılık senesi ortalama. Dünyada bu 33'ün üzerinde.

* Emeklilerimize dedik, kişinin kendi primini ödemiş kendi alanlara 1000 TL yattı. Emekli maaşı alan her vatandaşımız bunu aldı. Ölüm aylığımız var. Hak sahibi olarak eşine, çocuklarına, anne babalara yatıyor. Ölüm aylığımız tek dosya olarak değerlendiriyor. Eşin yüzde 50'sinin ödemesini gerçekleştirdik. Ölüm maaşı oranı neyse bunun ikramiyesi de buydu. Bunu herkes biliyordu. Eşe yüzde 50, çocuk ve anne babalara yüzde 25, çocuk yoksa yüzde 75 olarak bağlanıyor. Buna göre 1000 TL'nin paylaşımını gerçekleştirdik.

* Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle ilgili yaptığı toplantıda ipuçları verdi. Biz hassas dengeler üzerinde çalışma yürütüyoruz. İş kanunu olsun, sendikalar kanunu olsun, paydaşlık ilişkimiz var. İLO kurallarında bunu sürdürüyoruz. Aynı anlayış devam edecek. Çalışma hayatında koruyucu bakış açısıyla düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz.

"Varolan model daha geliştirilecek"

* İş kanunumuzda sadece esneklik demiyoruz, güvenceli esnek çalışma modellerimiz zaten var. Bu modelin daha da güçlendirilmesi üzerine bu model kondu. Gençlerimizin daha aktif yer almasını istiyoruz. Genç grubumuzu aktifleştirmek istiyoruz. Mevcut yeni düzenleme olmayacak. Zorunluluk değil tercih olarak yeni aksiyonlarımız olacak.

* Doğum yapan kadınlarımız, doğum sonrası iş hayatından uzaklaşma durumuyla karşılaşıyorlar. Yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı uygulaması gerçekleştiriyoruz.

* Ak Parti İktidarları yapmakla adını tarihe yazdırdı. Özellikle sağlık alanında 18 bin personel talebi söz konusu. Yeni yurtlar açıyoruz. Bu alımlar kadrolu işçi olarak yapılacak. Geçmişte kadroya alım uygulamaları neyse onu ele almıştık. Kadrolu işçi alım ilanlarına başvuru imkanı olacak. Bu yeni dönem olacak. Detayları önümüzdeki dönemde tüm kamuoyu zaten bilgilenmiş olacak.

* 1000 kişiyi İŞKUR ailesine dahil edeceğiz. Kamuda daha fazla çalışma ihtiyacı oluşacak.