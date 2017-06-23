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Bakan Işık'tan Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili açıklama: Heyet şu anda incelemede

"Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz"

23 Haziran 2017 12:25

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Manisa'da askerlerin kışlada zehirlenmesine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Fikri Işık, "(Manisada kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi) Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi.

Sabatoj iddiaları

Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesine ilişkin "sabotaj" iddialarını değerlendiren Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz." diye konuştu. 

 

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