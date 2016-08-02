Bakan Işık’tan ’30 Ağustos’ açıklaması: Törenlerinin yapılıp yapılmamasını hükümet değerlendirecektir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CNN Türk’ün canlı yayınında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tören yapılmayacağını söylemesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Bakan Işık, “30 Ağustos törenleriyle ilgili benim açıklamam, sadece 30 Ağustos törenlerindeki geçitlerde askeri araçların kullanılmayacağına yöneliktir. astım 30 Ağustos törenlerinin yapılması veya yapılmaması değildir. Onu hükümet değerlendirecektir” dedi.

Bakan Işık’ın açıklaması şöyle:

"30 Ağustos törenleriyle ilgili benim açıklamam, sadece 30 Ağustos törenlerindeki geçitlerde askeri araçların kullanılmayacağına yöneliktir. Kastım 30 Ağustos törenlerinin yapılması veya yapılmaması değildir. Onu hükümet değerlendirecektir. Ancak 15 Temmuz gecesi yaşanan, yavrularımızda, gençlerimizde hala bir travma olarak devam eden, uçakların alçak uçmasından, tankların sokaklara çıkması gibi görüntülerden oluşan travmadan dolayı bu 30 Ağustos törenlerinde askeri araçların gösteri yapmayacağını kastettim.”

“Türkiye hala travma yaşarken geçit töreni gerekli değil”

CNN Türk’te Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Işık, 30 Ağustos törenleriyle ilgili şöyle demişti:

“Yapılmayacak, bu yıl tören yok. Türkiye olağanüstü bir süreci yaşıyor, bir darbe girişimini hep beraber yaşadık. Şimdi halkın içerisinde bu korku varken, hala bu travma geçmemişken 'Yok efendim geçit töreni yapacağız' gibi şeyler bana göre gerekli değil."