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Bakan Işık'ın verdiği iftara katılım zorunluluğu!

Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık'ın verdiği iftarı bürokrat zorunlu hale getirdi

11 Temmuz 2014 20:05

Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık'ın verdiği iftar, tüm personele resmen iletildi. İletimin ardından Daire Başkanı Dr. Ayhan Nuri Yılmaz iç yazışma gerçekleştirerek iftara katılımın zorunlu olduğu bildirdi.

Zeynep Gürcanlı'nın  Hürriyet'te yer alan haberinde Bakan Işık'ın iftarı zorunlu hale getirmesi şöyle gelişti:

"Sayın Bakanımız Fikri Işık yarın akşam tüm personeline iftar yemeği verecektir. Katılımlarınızı önemle rica ediyorum..."

"Mazaret kabul edilemez..."

 

Ancak bu uyarı yetmemiş olacak ki, bir uyarı da Daire Başkanı'ndan geldi. Daire Başkanı Dr. Ayhan Nuri Yılmaz imzasıyla personele geçilen mailde, katılımın gerekliliği, bir kez daha, bu kez daha kesin ifadelerle duyuruldu.

 

Mailde Yılmaz şöyle yazdı;

"İftara katılım hususu önemlidir. Genel Müdürümüz çok önemli mazeret olmadıkça katılımın tam olmasını arzu ettiğini belirtti. Lütfen katılamayanlar isimlerini ve mazeretlerini İdari İşler Şube Müdürümüz Halit Hasançebi'ye bildirsinler."

Daire Başkanı mailde, alta da bir gülücük işareti ile birlikte ayrı bir not daha ekledi;

"Daire başkanları ve şube müdürleri için mazeret kabul edilmeyecektir"

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