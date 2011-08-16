Bakan Günay'ın gözlükler de 'full HD' mi?







Ahmet Küçük - T24





Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, Hacı Bektaşı Veli Anma Töreni'nde taktığı gözlük, geçtiğimiz günlerde şike soruşturması kapsamında ifade vermeye giden spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun "full HD" diye ti'ye alınan gözlüklerini akıllara getirdi.













Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Hacı Bektaşı Veli'yi Anma Töreni'ne katılmak üzere Nevşehir'e gitti. Bakan Günay, protokolde töreni izlerken güneşten rahatsız olmamak için taktığı gözlükler dikkat çekti.



Bakan Günay'ın taktığı gözlüklerin camlarının parlaklığından tören alanının yansıması Erman Toroğlu'nun gözlükleri için kullanılan "full HD" benzetmesini akıllara getirdi.



Gümüş renkli çerçeveli ve siyah ve aynalı camlı gözlükleri Bakan Günay'ın yüzüne tam oturduğu görüldü.

Erman Toroğlu'nun "full HD" gözlükleri



Spor yorumcusu Erman Toroğlu, şike soruşturması kapsamında Beşiktaş Adliyesi'ne giderken taktığı Brezilyalı futbolcu Kaka adına dizayn edilmiş gözlüğü sosyal paylaşım sitelerinde çokça konuşulmuştu.



Toroğlu'nun gözlükleri için "21 inç full hd widescreen", "kaynakçı gözlüğü", "26 ekran lcd", "Tempra’nın ön paneline benziyor", "Kırmızı ışıkta cam silici çocuklar tozunu alır" şeklinde yorumlar yapılmıştı.



Toroğlu yapılan yorumların çok hoşuna gittiği belirterek, "O futbolcu Kaka’nın adına çıkmış bir gözlük. Bundan daha büyük. Savcılık tarafından da çağrılacağımı söylüyorlar. Eğer çağrılır gidersem bu sefer onu takacağım. Yani iki misli büyüğünü. Anlayacağınız bende her boy gözlük var" demişti. Toroğlu, Vatan gazetesine verdiği röportajda da "Yıllar önce kırmızı pantolon giydiğimde de takılıyorlardı şimdi alayı giyiyor!" dedi.



Şimdi Ertuğrul Günay'ın mı yoksa Erman Toroğlu'nun gözlükleri mi moda olacak?



