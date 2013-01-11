T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Günay'dan 'kabine revizyonu' yorumu

Gündeme gelen kabine revizyonu ile değieşecek bakanlar arasında yer aldığı öne sürülen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 'Hiçbir görev kimsenin mülkü değil' dedi

11 Ocak 2013 16:55

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Senegal dönüşü uçakta gazetecilerin kabine değişikliği konusundaki sorularına "Her an her şey olabilir" yanıtı verince Ankara'da kulisler hareketlendi. Değişiklik yapılacak bakanlar arasında olduğu öne sürülen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Sayın Başbakan kiminle çalışmak isterse kendi takdiridir'' dedi.
Amasya'da, Akif Gülle Kültür Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Günay, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.
Bir gazetecinin Başbakan Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili "Her an her şey olabilir" sözünün kendisine hatırlatılması üzerine Bakan Günay, "Hiçbir görev kimsenin mülkü değil. Nihayet millet adına bu görevleri yapıyoruz. Sayın Başbakan kiminle çalışmak isterse kendi takdirleridir. Ne zaman değişiklik isterse o zaman sayın Cumhurbaşkanıyla mutabakatla bunu gerçekleştirebilir. Biz bize emanet edildiği müddetçe emaneti başımızın üzerinde taşımaya çalışıyoruz. Bizim işimiz budur. Bu soruların muhattabı biz değiliz" dedi.

ETİKETLER

Ertuğrul Günaykabinerevizyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24