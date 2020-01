Bakan Günay'dan 'kabine revizyonu' yorumu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Senegal dönüşü uçakta gazetecilerin kabine değişikliği konusundaki sorularına "Her an her şey olabilir" yanıtı verince Ankara'da kulisler hareketlendi. Değişiklik yapılacak bakanlar arasında olduğu öne sürülen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Sayın Başbakan kiminle çalışmak isterse kendi takdiridir'' dedi.

Amasya'da, Akif Gülle Kültür Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Günay, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin Başbakan Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili "Her an her şey olabilir" sözünün kendisine hatırlatılması üzerine Bakan Günay, "Hiçbir görev kimsenin mülkü değil. Nihayet millet adına bu görevleri yapıyoruz. Sayın Başbakan kiminle çalışmak isterse kendi takdirleridir. Ne zaman değişiklik isterse o zaman sayın Cumhurbaşkanıyla mutabakatla bunu gerçekleştirebilir. Biz bize emanet edildiği müddetçe emaneti başımızın üzerinde taşımaya çalışıyoruz. Bizim işimiz budur. Bu soruların muhattabı biz değiliz" dedi.