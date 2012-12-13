Bakan Günay'a yumurtalı protesto

Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, öğrencilerin yumurtalı protestosuna uğradı. Günay korumaların protestocu öğrencilere müdahale etmesine engel oldu.



Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri'ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a, konser arasında bir grup yumurta atarak protesto etti. Yumurta atan öğrencilere müdahale eden korumalara ise Bakan Günay engel oldu.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ölümünün 9. yılı dolasıyla düzenlenen konser, üniversite Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın konserini, Bakan Günay ve eşi Gülten Günay'ın yanı sıra Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Elçin Efendiyev, Kültür ve Turizm Bakanı Ebulfeyz Karayev, Milli Eğitim Bakanı Misir Merdanov ile bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Faik Bağırov katıldı.

Şef Burak Tüzün yönetimindeki orkestrada konserin ilk bölümünde keman sanatçısı Toğrul Ganiyev solist olarak yer aldı.

Konsere ara verildikten hemen sonra bir öğrenci grubu Bakan Günay'a yumurta attı.

Günay, şemsiye açarak yumurtaları engelleyen koruma görevlilerine, öğrencilere müdahale etmemeleri için engel oldu.

Konseri izleyenlerin tepki gösterdiği ve yuhaladığı grup, özel güvenlikçiler tarafından salondan çıkarıldı.

Bakan Günay ayrılana kadar bina önünde duracaklarını söyleyen ve sloganlar atan grup, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ertuğrul Günay, konserin ikinci yarısını izledikten sonra kültür merkezinden ayrıldı.